Joelma revela que não beija há quatro anos e conta o que é preciso para conquistá-la: - Um amor de alma

No último domingo, dia 26, Joelma concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular para contar como está a sua vida no momento. Solteira e super ocupada com os trabalhos, a cantora foi sincera ao falar sobre a vida amorosa e até revelou o que é preciso para conquistar seu coração.

- Eu estou há quatro anos ou mais sem beijar na boca. Estou focada no que estou fazendo, sendo muito abençoada. Para ter um relacionamento, você tem que ter tempo. Eu acho que para me conquistar ele tem que ser sincero. Detalhe: eu não aceito mais, nem menos, do que não seja um amor de alma. De corpo eu não quero. Sou exigente.

A artista, que viu o hit Voando Pro Pará se tornar um fenômeno entre os jovens, revelou que não abre mão de tomar um tacacá sempre que pode.

- Quando saio daqui, saio com meu isopor cheio do açaí, da farinha e tudo mais. Não dá para desligar a chave do Pará e parar na Joelma, não tem como.

Saúde

Nos últimos dois anos, Joelma passou por um período difícil enquanto lidava com problemas de saúde e ficou afastada dos palcos.

- Eu acabei de sair de uma vitória grande na minha saúde. Fiquei dois anos com covid, sequela de covid e agora a gente chegou na virada de chave que descobriram qual era o problema e minha vida mudou em três dias. Foi da água para o vinho. Está sendo maravilhoso. Depois que você encontra onde é o problema e conserta, a coisa muda.

Os médicos descobriram que o problema era uma sinusite bacteriana, mas, até chegar no diagnóstico, ela precisou cancelar todos os shows e quase desistiu da carreira.

- Eu estava em um momento em que pensava: Acho que não vai rolar, porque já fiz de tudo e não consigo sair dessa situação. Acho que agora não tenho mais como me levantar. Já lutei dois anos, não está dando certo, acho que agora não tem mais essa chance, chegou a hora de parar.

Joelma ainda fez uma reflexão sobre o que aprendeu com a mãe.

- Minha mãe era costureira, tinha que sustentar os sete filhos e o marido. Eu tinha cinco anos de idade, meu pai chegou embriagado. Ele não batia, ele espancava. Às 5h30 da manhã, ela já estava na máquina costurando com o rosto todo deformado, chorando, porque ela tinha compromisso com a família dela. Ela não tinha tempo para sofrer. Então eu aprendi com ela que se você precisa e tem que fazer alguma coisa, não deixe nada e nem ninguém lhe parar.

Uma nova fase

A cantora ganhou forças após receber uma homenagem dos fãs, que colocaram um vídeo seu na Times Square, cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York.

- Eu vi todo aquele apoio dos fãs na internet, colocando na Times Square, colocando outdoor e tudo mais. Minha equipe dando total apoio, todo mundo falando que ia dar certo e está dando certo.

Joelma ainda foi lembrada no show do RBD e retribuiu o carinho dando uma bota de presente para Dulce María.

- Chega aqui no Pará a gente sabe recepcionar a galera e acho que ela ficou linda com aquela bota. Eu acho que agora existe [uma chance de cantar juntos]. Quem sabe fazer um trabalho aí, seria maravilhoso, né?