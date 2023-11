Banda larga móvel no Brasil ultrapassa 230 milhões de acessos no segundo trimestre de 2023

As tecnologias móveis continuam em ascensão no País, de acordo com um infográfico da 5G Americas elaborado com informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em julho deste ano, as linhas móveis ativas atingiram 252 milhões, exibindo uma penetração do serviço de 103,7% sobre o total da população a nível nacional. Enquanto isso, as linhas com conexão de banda larga móvel no Brasil alcançaram 230,9 milhões no mesmo período.

As unidades federativas com maior densidade de serviço em relação à população são o Distrito Federal, com 119%, seguido por São Paulo, com 116%, e em terceiro lugar o Rio de Janeiro, com 114%. No total, 13 das 27 unidades federativas do País possuem penetração móvel superior a 100%, enquanto apenas cinco delas têm densidade inferior a 90%.

No que diz respeito às tecnologias de acesso, nos últimos seis anos, houve um notável avanço da 4G, com um início mais acentuado da 5G a partir do meio de 2022. No meio deste ano, a 5G já chegou a 12,7 milhões de linhas, de acordo com a Anatel, em comparação com os 3,3 milhões contabilizados em julho passado.

A 4G é atualmente a maior banda larga móvel no Brasil, com 197 milhões de linhas – aumento significativo em relação aos 120 milhões de julho de 2018. Nesse período, a tecnologia 3G cedeu espaço, passando de 69,8 milhões de linhas naquele ano para 21 milhões em julho de 2023. Enquanto isso, a 2G ainda mantém conectadas 21 milhões de linhas móveis.