Dino agradece Lula por indicação ao STF e diz que desde já buscará apoio de senadores

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi às redes agradecer e celebrar a sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciada nesta segunda-feira, 27, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na publicação, Dino afirma que a partir de agora irá buscar apoio de senadores e senadoras à sua indicação, que precisa ser aprovada pela Casa legislativa.

"O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade", escreveu Dino.

Além de Dino, o presidente também confirmou a escolha de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). As vagas no STF e na PGR estão abertas desde setembro, quando a agora ex-ministra Rosa Weber se aposentou da Corte e terminou o mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria. Gonet é vice-procurador-geral eleitoral do Ministério Público Federal.

Lula anunciou os dois nomes depois de conversas com os indicados e outros auxiliares no Palácio da Alvorada nesta manhã. O anúncio, que demorou cerca de dois meses para ocorrer, foi feito também antes de embarcar para Riade, capital da Arábia Saudita, em viagem que também incluirá Doha (Catar), Dubai (nos Emirados Árabes, onde será realizada a Conferência do Clima) e Berlim (Alemanha).