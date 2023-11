Quem é o cão resgatado que, segundo Ana Hickmann, a defendeu de agressão do marido?

Em sua primeira entrevista após a suposta agressão que sofreu do marido, Ana Hickmann revelou que os seus cachorros, Fani e Joaquim, a defenderam durante a briga. Segundo ela, um deles avançou no empresário Alexandre Correa para protegê-la.

Em conversa que foi ao ar no Domingo Espetacular, na Record TV, neste domingo, 26, a apresentadora afirmou: "Meu cachorros estavam atrás de mim, latindo muito por causa da briga. E eu gritei pega e o Joaquim pegou ele. Meu cachorro voou para cima e eu consegui fechar a porta e travar as janelas".

Após a repercussão da entrevista, internautas resgataram vídeos de quando o cão foi resgatado por Ana. A apresentadora aparece tirando Joaquim de um ponto de ônibus em uma rodovia e o levando ao seu carro.

Dentro do veículo, estava Alexandre, que criticou a mulher pela atitude. A voz dele aparece ao fundo no registro, dizendo: "Não acredito que ela foi pegar o animal. Ela não tem condição essa moça".

Quando Ana aparece no carro, ele diz: "Você pegou o animal na rua, né? Você tem dois miolos a menos". A apresentadora, então, responde: "Ele foi deixado para morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. Ele é bebê ainda. Está machucado".

Entenda o caso

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra seu marido, o empresário Alexandre Correa.

Segundo relato da apresentadora registrado no B.O., ao qual o Estadão teve acesso, ela e o marido discutiram por volta das 15h30 do dia 11. Alexandre teria fechado a porta da cozinha no braço da apresentadora e ameaçado dar uma cabeçada nela.

Ele nega as acusações, afirmando também que a mulher estaria supostamente bêbada no momento do ocorrido, e seria "extremamente agressiva" com ele.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Ana chamou o marido de "covarde e canalha" e afirmou que vivia um relacionamento abusivo. "Tentei me desvencilhar da relação por algumas vezes. Mas, as pessoas ao seu redor tentam te convencer de que você está errada. De que ele está só te protegendo. ... Ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma m***", disse.

Ela ainda revelou ter entrado com um pedido de divórcio baseado na Lei Maria da Penha e confirmou que o ex-casal possui dívidas e que esse teria sido um dos motivos para o conflito. Segundo ela, Alexandre tentava omitir o fato e a apresentadora não tem consciência do valor exato. Nesta segunda, 27, o Estadão apurou que o valor ultrapassa R$ 5 milhões.