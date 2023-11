Esposa de Cristiano retorna às redes sociais após alta hospitalar do filho e desabafa sobre pós-cirúrgico

Paula Vaccari retornou às redes sociais após o filho receber alta hospitalar. A esposa de Cristiano, da dupla com Zé Neto, permaneceu afastada por cerca de uma semana, desde o momento em que Miguel precisou ser internado para passar por um procedimento cirúrgico no coração.

Assim que nasceu, o pequeno foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, uma doença congênita, que causa má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar. Assim como o marido, Paula Vaccari também decidiu fazer uma publicação no Instagram para comemorar que o filho finalmente estava indo para casa.

Ao publicar alguns cliques com Miguel, a influenciadora escreveu:

Meu Deus de promessas, Meu Deus de Milagres, eu só sei dar graças e louvores a todo momento. Tudo eu entreguei a Ele, confiei, orei sem cessar e esperei o tempo Dele e o nosso milagre está aqui, após seis dias de cirurgia, recebemos alta para casa. Miguel, nosso coração valente está com o coração a mil agora, pois Jesus concluiu o nosso milagre e operou na vida dele através das mãos dos médicos.

Paula ainda fez um desabafo:

Confesso que o pós-cirúrgico assusta, mas com fé, meu esposo de mãos dadas comigo, e todas as orações que recebemos, me mantive de pé e forte para cuidar do nosso anjo. Pude sentir o cheiro de rosas de Nossa Senhora comigo, me cobrindo com seu manto sagrado, intercedendo junto a Jesus pela minha calma e a poderosa proteção de São Miguel Arcanjo nos defendendo no combate. Afinal, Quem como Deus? Ninguém com Deus. OBRIGADA OBRIGADA E OBRIGADA MEU DEUS.