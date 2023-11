Coritiba demite técnico após rebaixamento no Brasileirão e anuncia Guto Ferreira

Com o rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro, o Coritiba já começou seu planejamento para 2024. Nesta segunda-feira, o clube demitiu o técnico Thiago Kosloski, mas já anunciou seu substituto: Guto Ferreira, que comandou o time em 2022. O técnico de 58 anos assinou contrato até o fim de 2024.

"Estou muito feliz e motivado em retornar ao Alto da Glória. Chego em um dos projetos mais ambiciosos do futebol brasileiro e quero fazer parte da nova era da instituição com muito profissionalismo e dedicação", comentou Guto Ferreira.

Junto com o novo treinador, chegam os auxiliares André Luís e Bruno Lopes, além do preparador físico Valdir Junior. Além disso, o clube terá James Freitas como auxiliar técnico permanente. Para a próxima partida, porém, diante do Botafogo, o técnico do sub-20, Guilherme Bossle, estará à frente do Coritiba.

Em 2022, Guto Ferreira chegou para a parte final do Campeonato Brasileiro e foi um dos responsáveis por manter o Coritiba na elite. Em 16 jogos, conquistou seis das 12 vitórias que o time teve na campanha, além de dois empates e oito derrotas. Ele chegou a iniciar o planejamento de 2023, mas foi demitido para a chegada do português António Oliveira.

Nesta temporada, Guto Ferreira esteve à frente de Goiás e Ceará. Experiente, o treinador tem passagens por times de expressão, como Internacional, Sport, Ponte Preta, Bahia, Chapecoense, entre outros. Tem sucesso especial na Série B, competição em que já conquistou acessos por Bahia, Ponte Preta e Sport.

SAÍDA DE KOSLOSKI

Pouco antes do anúncio de Guto Ferreira, o Coritiba informou a saída de Thiago Kosloski junto com os auxiliares Willians Alves e Reginaldo Nascimento. O técnico de 42 anos comandou o time em 23 jogos, com oito vitórias, um empate e 14 derrotas.

No último sábado, o Coritiba foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 1, e permaneceu com 29 pontos, em 19º e penúltimo lugar. Assim, só pode chegar a 38, enquanto o Bahia, primeiro fora do Z-4, já tem 41.

A partida diante do Botafogo, pela 36ª rodada, será realizada na quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Depois, o Coritiba encerra sua campanha diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, e do Corinthians, em casa.