Aline Wirley e Igor Rickli mostram reação do filho após conhecer os irmãos: - Eles são os melhores da vida

Lindo! Aline Wirley e Igor Rickli emocionaram os seguidores ao compartilharem a reação do filho, Antônio, após ele conhecer os seus irmãos. A família, vale pontuar, está em Manaus para conhecer e conviver com as crianças.

Em um vídeo nas redes sociais, o casal falou como foi ao primeiro encontro físico com os novos integrantes da família.

- Chegamos em Manaus. E quando a gente chegou, tinha uma surpresa. Quando a gente saiu do aeroporto, quem que você encontrou?, perguntou Igor.

Animado, Antônio responder:

- Os meus irmãos. [Eles são] muito simpáticos, gente. Eles são os melhores irmãos da vida que eu poderia ter no universo inteiro.

Aline então perguntou se o filho estava feliz e, sem pensar duas vezes, ele disse que sim.

Em seguida, eles explicaram que existe um período de convivência de 17 dias:

- Vamos ficar 17 dias aqui para fazer a convivência, começou Igor.

Aline então acrescentou:

- Convivência física, porque a gente fez um mês [de convivência] via vídeo. E esse momento é o mais delicado. Agora a gente se conhece, a gente se conecta. Se tudo der certo, no final desses 17 dias, eles vão para a casa com a gente. Eles são demais, gente.