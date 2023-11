Internacional. Heitor Ernandes, 28 anos. Doutor em Astrofísica. Do Grande ABC à Suécia... ...o menino do Grande ABC.

Dr. Heitor nasceu em São Paulo. Foi criado em São Bernardo, onde realizou os primeiros estudos. Estava sempre em São Caetano, já que a mãe, a advogada Edimara Novembrino, milita na Comarca local.

Quando tinha dois anos, Heitor teve a foto publicada no jornal Tribuna do ABCD, de São Caetano, com o chapelão do prefeito Luiz Tortorello, que se preparava para assumir o seu segundo mandato de prefeito. O texto foi escrito pelo advogado João da Costa Faria. O autor mostrou-se profético.

Heitor Ernandes começou a estudar aos três anos de idade.

No segundo ano do ensino médio, foi um dos sete escolhidos por comissão dos professores e fundadores do Colégio Abaco, em São Bernardo, para ir do segundo ano direto para o cursinho.

Em 2013, ingressou na Universidade de São Paulo. Cinco anos cursando Astrofísica e Física, simultaneamente. Formado, emendou o doutorado na própria USP, com intercâmbio no Chile, na Eso, consórcio do país com a Europa e Australia e que produz os melhores e maiores telescópios do mundo.

Em 2022, sua tese foi eleita para concorrer entre as melhores. Desde então atua em duas universidades da Suécia, a Uppsala (fundada em 1477) e a de Lund (1666).

E é diretamente da Suécia que Dr. Heitor Ernandes fala ao DGABC-TV. Discorre sobre a infância, sobre o amor aos estudos, seus projetos profissionais, as lembranças do Grande ABC. E deixa uma mensagem: “estudar e perseguir seus sonhos sempre vale a pena”. É uma exemplar entrevista. Não percam.

CONVITE PÚBLICO

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, 10h, Praça Lauro Gomes: ato cívico comemorativo aos 79 anos da emancipação de São Bernardo (1944-2023).

Flores serão depositadas junto ao busto de Wallace Simonsen.

Programa está sendo elaborado pela AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), com apoio da Acisbec (Associação Comercial e Industrial) e Coordenadoria Regional do Centro.

Tudo muito simples, mas com muita emoção, pois 30 de novembro é a data maior da cidade de São Bernardo e não pode ser esquecida. Todos à Praça Lauro Gomes.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 28 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8556

MANCHETE – CPI do Orçamento investiga a Odebrecht.

INDUSTRIA – A Nordon Indústrias Metalúrgicas abria postos de trabalho em sua fábrica de Santo André. As exportações da empresa representavam 25% do faturamento.

NOTA – Hoje a Nordon é saudades, com pavilhões vazios no final da Avenida Industrial.

EM 28 DE NOVEMBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): as últimas chuvas deixaram em estado lastimável as estradas e caminhos deste esquecido e velho recanto da Comarca da Capital, digno de melhor sorte.

1908 – Brasil celebrava um século de jornalismo e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro publicava um livro comemorativo (1º volume).

1928 - Fundado o Clube de Xadrez de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Franca. Instalada como vila em 28 de novembro de 1824, quando se separa de Mogi Mirim.

No Paraná, Ampére, Dois Vizinhos e São Miguel do Iguaçu.

E mais: Acajutiba (BA), Arroio do Meio (RS). Campos de Júlio (MT), Capistrano (CE), Emas (PB)e Jerônimo Monteiro (ES).

Uma crônica em FRANCA

Victor Arroyo (*)

Andando sem rumo certo encontrei um vendedor de água de coco, seu Sicrano, filho mais novo de três francanos.

Sou muito respeitoso com todos, mas não consegui deixar de perguntar se os irmãos mais velhos seriam, por acaso, Fulano e Beltrano?

Os nomes menos ortodoxos me surpreendem, há um tanto de criatividade, de homenagem, de busca pela singularidade.

O Brasil é pródigo em nomear seus filhos e às vezes ocorrem excessos, mas por trás de um aparente exagero há uma narrativa e um motivo.

Seu Sicrano não quis continuar a conversa e eu não insisti na pergunta. O coco estava bom. Naquela hora esse passou a ser o tema.

