Fãs de Taylor Swift recebem Bruna Marquezine aos gritos de 'livramento' durante show em SP

A atriz Bruna Marquezine foi recebida aos gritos de "livramento" após ser vista por fãs da cantora Taylor Swift durante o último show da The Eras Tour no Brasil. Em contato com a reportagem, a equipe de Bruna confirmou que ela realmente esteve presente na apresentação da cantora deste domingo, 26, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a artista aparece na área VIP do estádio enquanto fãs fazem coro com a palavra. A atriz reage colocando a mão na boca e rindo.

A brincadeira faz referência a uma entrevista de Bruna Marquezine para o De Frente Com Blogueirinha que viralizou no final do mês passado. Questionada pela apresentadora sobre qual seria um "livramento" em sua vida, a atriz não conseguiu responder e caiu na gargalhada.

Internautas rapidamente associaram a reação ao jogador Neymar, ex-namorado de Bruna, ainda que ela não tenha citado nomes. "Todos pensamos a mesma coisa?", questionou uma fã. "Bruna, se você não falar, eu falo: Neymar", comentou outro. A artista namorou o atleta, entre idas e vindas, de 2013 a 2018.