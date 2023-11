Léo Santana se pronuncia após ser criticado por fazer alusão ao diabo durante show: Sou um homem de Deus

É eita atrás de vixe! Logo depois de ser acusado de fazer alusão ao diabo, Léo Santana decidiu justificar suas escolhas. Isso porque tem circulado na web um vídeo da abertura do show do cantor em que a mensagem transmitida à plateia é feita por um homem sem camisa, usando chifres em meio a chamas, em referência ao inferno.

Após críticas, o cantor apareceu nas redes sociais no último domingo, dia 26, e disse:

- Eu sou um homem de Deus, além de toda a minha base familiar e amigos. Mas sobre o que viralizou do Baile da Santinha, um projeto que rodamos o Brasil inteiro, quer por sinal vai completar dez anos de existência, sabe que é um projeto muito temático, que brinca com a ideia de céu e inferno, do diabinho e santinha, de quem é você no baile.

Continuou:

- Pode ser que a gente tenha exagerado na imagem do LED, do conteúdo, mas quem sabe da minha crença sou eu, que adoro um único Deus. Se ouve essa dúvida, pode tirar. Aquilo é só uma alusão sobre a brincadeira que levamos para o Baile da Santinha.