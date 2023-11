Viviane Araújo e Guilherme Militão batizam o filho, Joaquim: Nosso amor

Emocionante! O último domingo, dia 26, foi super especial para Viviane Araújo e seu marido, Guilherme Militão. O casal batizou o herdeiro, o pequeno Joaquim, na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Viviane abriu o álbum de fotos do evento e deixou os internautas encantados. Além do filho, a atriz e o amado também batizaram o afilhado Davi.

Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai, Guilherme Militão, de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!

Sobre o afilhado, Viviane escreveu:

Ao nosso afilhado amado Davi, prometemos que em todo momento que precisar de nós, estaremos sempre presentes para te guiar, orientar, e para te dar todo amor e carinho. Que Deus abençoe você, hoje e sempre! Aos nossos compadres, vocês sempre vão ter a promessa do nosso compromisso, gratidão e amor eterno!

Recentemente, Viviane comemorou o primeiro aninho do filho com uma festa luxuosa.