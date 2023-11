Cachorrinho resgatado por Ana Hickmann ajudou apresentadora durante agressões de Alexandre Correa

Sempre dizem que os cachorros são o melhor amigo dos humanos, né? Leais, fofos e protetores, alguns pets de quatro patas não medem esforços para terem certeza que seus donos estão bem. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana Hickmann e Joaquim, cachorro resgatado pela apresentadora.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a loira deu detalhes das agressões que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa. Durante uma das brigas do casal, a apresentadora estava tentando se proteger na cozinha, fechando a porta de correr, mas o ex-companheiro estava fazendo o movimento contrário.

- Ele tentou me agarrar com força para eu não ligar [para a polícia] e eu comecei a gritar, pedindo socorro. Quando eu fui tentar fechar a porta, ele empurrou com toda a força quando percebeu que eu não ia largar. Na hora a porta fechou no meu cotovelo, mas o sangue estava tão quente que eu não senti dor. Mas os meus cachorros, a Fanny e o Joaquim, estavam atrás de mim latindo muito. Eu gritei pega!, e o Joaquim avançou nele e eu consegui travar a porta.

Joaquim é o mesmo cachorro que foi resgatado por Hickmann no meio de uma estrada contra a vontade de Alexandre. Em um vídeo resgatado pelos fãs, a apresentadora aparece com o dog no colo, enrolado em uma jaqueta jeans, enquanto o ex-marido direciona comentários maldosos à ela:

- Não tem condição. Não tem condição. Você pegou o animal na rua, né? Você tem dois miolos a menos, disparou Alexandre.

- É um bebê. Não posso deixar ele, tentou se defender Ana.

Vale lembrar que, durante a conversa com o Domingo Espetacular, Ana Hickmann confirmou que já entrou com o pedido de divórcio de Alexandre Correa com base na Lei Maria da Penha.