De visual novo, Rihanna é fotografada com A$AP Rocky e os dois filhos

Família linda! Nos últimos dias, Rihanna e o marido, A$AP Rocky foram fotografados com os dois filhos, RZA e Riot Rose. De visual novo, a cantora estava com o primogênito no colo e saindo de um prédio localizado em Nova York.

Aparentemente, a família estava curtindo o Dia de Ação de Graças, data tradicional e super comemorada nos Estados Unidos.

Claro que os registros deixaram os fãs da família eufóricos, que rapidamente rasgaram elogios a eles:

O RZA é perfeito demais cara, também com os pais que tem, não tem nem como, opinou uma.

Esse cabelo tá lindo demais Riri! O cabelinho do Rza é a coisa mais linda do mundo!, derreteu-se outra internauta.

No últimos dias, Rihanna e A$AP Rocky curtiram primeiro encontro sozinhos após o nascimento do segundo herdeiro.