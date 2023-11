Turismo ao ar livre – 12 opções de parques em Campos do Jordão

Há inúmeros parques em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que valem a visita. Abaixo, conheça algumas opções com atrações para viajantes de todas as idades.

12 parques em Campos do Jordão

A lista dos melhores parques em Campos do Jordão inclui:

Horto Florestal

Museu Felícia Leirner

Parque da Lagoinha

Parque do Capivari

Tarundu

Parque Amantikir

Bosque do Silêncio

Parque da Cerejeira

Parque Bambui

Prana Park

Zoom Bike Park

Parque da Cerveja

Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal)

Com lindos bosques e lagos, o Horto oferece opções de trilhas guiadas, áreas para caminhadas, espaços para piquenique e várias atividades – como arvorismo, tirolesa, aluguel de bicicletas e muito mais. Possui restaurante, chocolateria, café e opções de hospedagem dentro do parque (Aventoriba Lodge)

Museu Felícia Leirner

Em uma área de mata com 35 mil metros quadrados, o museu reúne um conjunto de 85 obras de bronze, cimento branco e granito da artista Felícia Leirner. Elas ficam distribuídas ao ar livre, no jardim, que divide espaço com o Auditório Claudio Santoro – sede do Festival Internacional de Inverno.

Parque da Lagoinha

Com lago e muita natureza, o parque possui pista de caminhada, quadras de beach tennis, passeios de pônei, mesas para piquenique e muito mais. Destaque para o “Caffé & Vino” operado pelo Hotel Boutique Quebra-Noz. A entrada é gratuita, com estacionamento pago.

Parque do Capivari

Indicado para toda a família, o local possui vários atrativos, como pedalinhos, roda-gigante, teleférico, patinação no gelo e um “parkids”.

Tarundu

Repleto de atrações que desafiam a emoção, o parque conta com tirolesas, patinação no gelo, passeios a cavalo, arco e flecha, tiro esportivo, bola cross e muito mais.

Parque Amantikir

O Parque Amantikir possui mais de 700 espécies de plantas ao longo de 60 mil metros quadrados. Um dos destaques é o labirinto feito de arbustos – entre os maiores no mundo deste tipo.

Bosque do Silêncio

Cercado por muita natureza, o Bosque conta com atrativos como arvorismo, paintball, tirolesa e outros. Possui ainda uma deliciosa cafeteria e a famosa choperia Baden Baden.

Parque da Cerejeira

Possui um lindo jardim oriental com centenas de cerejeiras, que na época da florada – entre julho e setembro – proporcionam um verdadeiro espetáculo da natureza. O parque é ainda repleto de decorações típicas da cultura japonesa, com pontes, esculturas, lanternas de pedra e outros lindos atrativos.

Parque Bambui

Novo complexo de lazer do Grupo Toriba, o parque reúne lindos lagos, árvores centenárias e rica variedade de fauna e flora típicas da região. Um dos grandes atrativos é o passeio de Maria Fumaça, locomotiva a vapor de 1920. O local abriga o Restaurante Casa Bambui (mediante reserva), focado na “comida afetiva” sob o comando da renomada chef Anouk Migotto.

Prana Park

Um parque lindo com restaurante, tirolesa, bike aérea, balanço infinito (o mais alto do Brasil), parquinho de diversão rústico, trilhas para caminhada, plantação de frutas vermelhas e de oliveiras e muito mais.

Zoom Bike Parque

Localizado dentro da Fazenda Rancho Santo Antônio, o local reúne trilhas de bike e a pé, tirolesa, passeios a cavalo, paintball e outros. Possui também restaurante e chalés.

Parque da Cerveja

Num cenário deslumbrante cercado por araucárias, o complexo oferece diversas experiências cervejeiras. O local conta com os restaurantes Alto da Brasa e Biergarten, o ‘Beernic’ – piquenique cervejeiro ao ar livre, mirante com quiosque e bar com vista para Serra da Mantiqueira, museu, loja e tour guiado para conhecer a fábrica da Cerveja Campos do Jordão.