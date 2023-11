Thiago Monteiro cai no ranking e perde chance de terminar temporada dentro do Top 100

Não será neste fim de temporada que Thiago Monteiro voltará ao Top 100 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O brasileiro caiu três posições na atualização desta segunda-feira e figura agora no 120º lugar da lista. O número 1 do Brasil continua sendo Thiago Wild, atual 80º do mundo.

Um problema físico impediu Monteiro de lutar pelo retorno à listas dos 100 melhores. Ele sofreu uma lesão na mão direita durante a final do Challenger de Montevidéu, no Uruguai, no dia 19 deste mês. Por consequência, não conseguiu disputar o Challenger de Brasília, disputado na semana passada.

Sem estes pontos, Monteiro se afastou um pouco mais do Top 100. Estar entre os 100 melhores do mundo é um dos objetivos do tenista por dar maior status e por praticamente garantir entrada nos principais torneios do mundo, com destaque para os Grand Slams. Se estivesse no Top 100, Monteiro estaria garantido na chave principal do Aberto da Austrália, o primeiro Major da temporada 2024, a ser disputado em janeiro.

Quem está garantido na chave é Thiago Wild, atual número 1 do Brasil. O brasileiro não jogou na semana passada e agora só deve voltar à ativa na United Cup, na Austrália, em preparação para o Aberto da Austrália.

Outros brasileiro subiram no ranking atualizado nesta segunda. Felipe Meligeni, um dos destaques da temporada, ganhou três posições (146º), enquanto Gustavo Heide galgou quatro colocações (244º).

No feminino, Beatriz Haddad Maia aparece em 11º lugar, na beira do Top 10. A brasileira inicia sua pré-temporada nesta segunda-feira após breve período de férias.

Confira abaixo o Top 10 do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 11.245 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.855

3º - Daniil Medvedev (RUS), 7.600

4º - Jannik Sinner (ITA), 6.490

5º - Andrey Rublev (RUS), 4.805

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.235

7º - Alexander Zverev (ALE), 3.985

8º - Holger Rune (DIN), 3.660

9º - Hubert Hurkacz (POL), 3.245

10º - Taylor Fritz (EUA), 3.100