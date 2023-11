Irmã de Ana Hickmann apoia apresentadora após detalhes da agressão: Sempre estaremos unidas

No último domingo, dia 26, Ana Hickmann deu uma entrevista em que expôs detalhes da agressão de Alexandre Correa a ela. Depois das novas informações, uma das irmãs da apresentadora declarou seu apoio à ela.

Nas redes sociais, Fernanda abriu o coração e compartilhou uma foto em que Ana aparece ao lado das irmãs e da mãe:

Nunca foi fácil, nunca será fácil! Mas uma coisa sei, sempre estaremos unidas!

Ana Hickmann comentou na foto em que ela está junto com Fernanda, Isabel e sua mãe, Reni Saath. A apresentadora do Hoje em Dia escreveu que as ama.