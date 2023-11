Taylor Swift encontra família de fã que morreu durante show e deixa recado em português para mãe da jovem

Na noite do último domingo, dia 26, Taylor Swift fez a sua última apresentação em solo brasileiro com a turnê The Eras, em São Paulo. Depois de enfrentar inúmeras críticas por não falar sobre a morte de Ana Clara Benevides, fã que morreu durante o primeiro show dela no Rio de Janeiro por conta do calor, a cantora decidiu fazer uma homenagem à jovem.

Nos bastidores de sua apresentação em São Paulo, no Allianz Parque, a loirinha recebeu os familiares da estudante e tirou fotos com eles. O registro rodou as redes sociais e dividiu opiniões.

Além do encontro que deve ter emocionado muito os familiares de Ana, Taylor ainda assinou uma foto da jovem e deixou um recadinho carinhoso para a mãe da estudante de Psicologia.

Eu te amo, Adriana.

Realizaram o sonho da filha, comentou uma fã que se emocionou com o encontro.

Sei não, acho estranho demais essa foto surgir justo no último dia dela no país. Parece que é para sair com boa imagem, imagem limpa. A demora e silêncio por uma semana não serão esquecidos, escreveu outro.

Fico feliz que a fã amiga dela [de Ana Clara], que não conseguiu assistir ao show, conseguiu conhecer a Taylor também.

Muito triste tudo isso. Só espero que ninguém deixe de cobrar a T4F. Essa morte não pode passar batido. Muito feliz pela Taylor ter finalmente feito o que esperávamos dela.

Depois da cobrança massiva que ela recebeu... Isso não é nem um por cento do que ela deveria ter feito logo no início de toda essa tragédia, mas que o espírito de Ana siga em paz agora e a família também. E a indústria da música [apelido dado à Taylor] deveria aprender a ser mais humana.