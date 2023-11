Sandy revela que não se acha bonita sem maquiagem: Não me sinto à vontade

Por essa ninguém esperava! Sandy, que sempre foi considerada uma verdadeira bonequinha, revelou que não se acha bonita sem maquiagem. No último domingo, dia 6, a cantora participou do programa Angélica: 50 e tantos, exibido no Fantástico, e desabafou sobre a pressão estética que veio com a fama.

- Vejo vocês postando fotos sem filtro e não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem. Em casa, depende. Eu não me acho bonita e não me sinto confortável, disse,

E continuou:

- Com essa coisa dos filtros, do padrão de beleza, a gente só vê os outros como eles querem se mostrar. São raras das pessoas que se colocam tão naturais. Cresci me vendo assim, maquiada, arrumada. Minha cara é aquela, é essa que as pessoas veem pronta. Quando me vejo sem nada, não é minha cara. Estou desacostumada da minha cara normal, lavada.

Sandy também disse que sofreu crises de ansiedade durante o reencontro de turnê Sandy & Junior, em 2019.

- Quase fui parada pela saúde mental nessa época. Foi quando tive várias crises de pânico por achar que não ia dar conta. O que me salvou foi a meditação.

Na mesma hora, os internautas repercutiram a fala da cantora nas redes sociais:

Essa declaração da Sandy só mostra como a gente nunca sabe o que se passa na vida de ninguém. A Sandy cresceu sendo elogiada, por todos os lados (não só pelos fãs), e por vários motivos, para chegar agora, aos 40 anos de idade, e dizer que não se sente bonita sem maquiagem, escreveu um.

Uma cobrança social que acabou com a autoimagem dela. Tenho certeza que ela, de rosto lavado, é mais bonita ainda, completou outro.