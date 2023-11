Tonzão e Cezar Black batem boca por causa de Kally em jogo da discórdia em A Fazenda 15

Eita, como brigam! O clima esquentou - e não de uma maneira boa - entre Cezar Black e Tonzão durante o famoso Jogo da Discórdia no último domingo, dia 26. Depois do ex-BBB ter ido às lágrimas apenas com a possibilidade de Kally Fonseca deixar o game, o cantor acabou dando uma opinião um tanto polêmica sobre o relacionamento dos dois.

Tudo começo após Cezar, que é o Fazendeiro da semana, ter sido julgado por colocar Kally para cuidar dos animais durante a chuva. Por isso, ele se defendeu:

- É engraçado como muitas pessoas, você está colocando a situação da Kally fazer o trato porque estava chovendo. Primeira coisa, estava dormindo, todos aqui fazem o trato, todos são capazes. Kally não é de açúcar, não é sexo frágil, que não consegue cuidar de um porco, de limpar o negócio 15 minutos.

Então Tonzão disse:

- Sério mesmo que você está falando isso? Não é a tua vez de falar! Quem tem que falar é ela. É a vez dela de falar. Está falando besteira aí, olha o que está falando... cadê o carinho?

- Abra a sua boca para falar da sua vida, abra a sua boca para cuidar da sua vida. Você é um falso, mentiroso... estava chorando com a felicidade de a gente estar junto, rebateu Cezar.

- Com a felicidade dela. Você é um mulherão f**a! Tomara que você seja feliz, torço muito. Porque os homens podem, sim, mudar. Eu sei o que é a dor de uma mulher. Por isso eu fui falar com ele sobre responsabilidade afetiva. Uma mulher não merece isso, não.

Então Kally respondeu:

- Ton, eu mesma pedi para ele não me ajudar lá embaixo. Não é porque eu tenho um relacionamento com ele, que ele é Fazendeiro, que ele tem que ir lá me ajudar.