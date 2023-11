Taxas futuras de juros rondam estabilidade com exterior morno

Os juros futuros começam a semana estáveis em toda a curva, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, em uma semana que ganha mais tração a partir da terça-feira, 28, com o IPCA-15 de novembro. Nesta segunda-feira, 27, as atenções ficam na arrecadação federal de outubro (10h30) e na sessão extraordinária virtual para julgar a ação que trata da regra de pagamento dos precatórios (desde a zero hora até às 23h59).

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,440%, de 10,438% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 estava em 10,340%, de 10,330%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 10,780%, de 10,766% no ajuste de sexta-feira.