São Bernardo FC se reapresenta hoje para iniciar temporada 2024

A temporada 2024 do São Bernardo FC começa hoje. No período da tarde, o elenco se reapresenta em Atibaia para iniciar as preparações para o Paulistão. Até o momento o clube não anunciou nenhuma nova contratação de atleta. A expectativa é que agora, com o fim da Série B do Brasileirão, alguns nomes devam surgir.

As novidades do Tigre durante as férias foram as renovações de contrato com o técnico Márcio Zanardi, com o zagueiro Helder, o atacante Hugo Sanches, o goleiro Alex Alves e o capitão Rodrigo Souza. Na última sexta-feira (24), Márcio Griggio, que treinava o Sub-20 do Santo André, também anunciou sua ida ao Tigre. Griggio deverá ser auxiliar técnico de Zanardi.

Uma das definições que devem ocorrer nos próximos dias é a do lateral Arthur Henrique, emprestado pelo Atlético-GO ao Tigre. Neste final de semana, o time goiano garantiu acesso à Série-A do Brasileirão.