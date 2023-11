Corinthians é treta do Paulistão Feminino

Pela quarta vez nesta temporada as Brabas do Timão levantam a taça de campeãs. Desta vez, do Campeonato Paulista Feminino. Jogando neste domingo (26), na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da decisão, o Corinthians fez 4 a 1 no São Paulo e conquistou a competição estadual. Com mais esse título, as Brabas chegam à quadrupla coroa em 2023. Antes já haviam conquistado a Super Copa do Brasil, o Campenato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Do Paulistão, essa também é a quarta conquista (2019, 2020, 2021, 2023).

Para conquistar a competição, a Brabas tiveram que reverter a vantagem são-paulina, que na primeira partida venceu por 2 a 1. Desde o início do jogo as corintianas partiram para cima e pressionaram muito a defesa tricolor. Diante de 40.235 torcedores, as corintianas dominaram completamente a primeira etapa e foram para o intervalo em vantagem de 1 a 0. O segundo tempo também foi todo das corintianas, que voltaram para resolver a decisão no tempo normal e evitar o pênaltis. Tarciane, Vic Albuquerque e Jheniffer balançaram as redes para o Timão. Dudinha descontou para o tricolor.

Além de ter sido o último jogo do ano para as corintianas, a partida também marca a despedida do técnico interino Rodrigo Iglesias, que será auxiliar técnico de Arthur Elias na Seleção Brasileira Feminina.

Esse foi o 17º título do Corinthians da história desde 2016, quando o clube passou a investir forte no futebol feminino. Agora, as atletas entram em férias e se reapresentam no início do próximo ano.