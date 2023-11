Éverton Ribeiro marca de letra, Flamengo faz 3 a 0 no América-MG e é vice-líder do Brasileirão

Com gol de Éverton Ribeiro de letra, o Flamengo derrotou o América-MG por 3 a 0, neste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 35ª rodada do Brasileirão. De quebra, sentiu o gostinho da liderança, mas o empate do Palmeiras com o Fortaleza, por 2 a 2, fez com que ficasse na segunda posição.

Com a vitória, o Flamengo assume a vice-liderança, com os mesmos 63 pontos do Palmeiras, que leva a melhor no saldo de gols: 26 a 17. O Botafogo é o terceiro, com 62. Já o América-MG continua na lanterna, com 21.

Rebaixado, o time mineiro vendeu o mando por R$ 1 milhão, pensando já na próxima temporada. Com o jogo em Uberlândia, a torcida do Flamengo se sentiu em casa, com os torcedores praticamente todos rubro-negros. Em campo, no entanto, foi o time mineiro que começou pressionando. O gol por muito pouco não saiu aos 11, com Felipe Azevedo. O atacante recebeu livre dentro da área e mandou no travessão.

O América continuou melhor e desperdiçando grandes oportunidades de gol. No entanto, não fez e viu o Flamengo ser fatal. Aos 28 minutos, Ayrton Lucas cruzou a bola na cabeça de Everton Cebolinha, que desviou e mandou no fundo das redes para tirar o zero do marcador.

Apesar de sair na frente, o Flamengo não conseguiu sufocar o América, que esboçou uma pressão nos minutos finais. O time mineiro esbarrou na falta de pontaria e na defesa adversária. Com isso, o time rubro-negro foi para o intervalo em vantagem.

O Flamengo voltou muito superior ao América-MG no segundo tempo e tomou conta da partida. Aos três minutos, o time rubro-negro ampliou. Arrascaeta puxou o contra-ataque e deu para Bruno Henrique, que acionou Pedro na cara do gol. O artilheiro só empurrou para fazer 2 a 0.

Ainda mais em vantagem, o Flamengo passou a administrar o resultado e não teve pressa para liquidar a fatura. O time carioca envolveu o adversário totalmente e ainda fez o terceiro. Aos 39 minutos, Everton Cebolinha fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Éverton Ribeiro, que desviou de letra para o gol.

Com 3 a 0 no placar, o Flamengo entrou na onda da torcida, com os gritos de "olé" e passou a trocar passe. No entanto, o empate entre Fortaleza e Palmeiras, fez o time depender do saldo de gols. No fim, até esboçou uma pressão, mas não deu tempo para marcar mais um.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 21h30, o América-MG visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 3 FLAMENGO

AMÉRICA-MG - Jori; Daniel Borges, Éder, Júlio e Marlon; Lucas Kal, Emmanuel Martínez (Benítez) e Alê (Rodriguinho); Everaldo (Adyson), Mastriani (Renato Marques) e Felipe Azevedo (Ighor Gabryel). Técnico: Diogo Giacomini.

FLAMENGO - Rossi; Matheuzinho (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Erick Pulgar, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique (Thiago Maia), Pedro e Éverton Cebolinha. Técnico: Tite.

GOLS - Éverton Cebolinha, aos 28 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos três, e Éverton Ribeiro, aos 39 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Benítez, Emmanuel Martínez, Everaldo e Marlon (América); Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Erick Pulgar e Matheuzinho (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).