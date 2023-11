Em carta-convite a Lula, Milei ameniza tom e fala em compartilhar atuação e laços entre países

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, defendeu que seu país e o Brasil continuem a compartilhar áreas de complementaridade, ao nível da integração física, do comércio e da presença internacional. A avaliação foi feita em uma carta-convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cerimônia de posse no dia 10 de dezembro, que foi entregue pessoalmente hoje pela deputada eleita Diana Mondino e futura chanceler do país vizinho ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A organização da viagem foi feita sob sigilo.

Vieira disse que Lula ainda não tem ciência do documento e que o entregaria ao presidente ainda hoje. Não havia previsão de o brasileiro participar da posse, depois que o então candidato à presidência insultou Lula várias vezes durante a campanha. Milei também convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a entrega, conforme o chanceler brasileiro, serão analisadas as possibilidades de o mandatário comparecer ao evento.

Na carta, Milei diz que os dois países estão "intimamente ligados pela geografia e pela história" e que a continuidade dessa ação conjunta possa se traduzir em laços, crescimento e prosperidade para argentinos e brasileiros. "Sei que você conhece e valoriza plenamente o que este momento de transição significa para o percurso histórico da República Argentina, de seu povo e, naturalmente, para mim e para a equipe de colaboradores que me acompanharão na próxima gestão do governo", escreveu.

"Ambas as nações têm muitos desafios pela frente e estou convencido de que uma mudança econômica, social e cultural, baseada nos princípios da liberdade, irá posicionar-nos como países competitivos nos quais os seus cidadãos poderão desenvolver as suas capacidades ao máximo e, assim, escolher o futuro que desejam", completou.

Ao final da carta, Milei diz que espera que a passagem pela posse seja uma etapa de trabalho frutífero e de construção de vínculos entre os países. "Esperando que você possa, me encontre nesta próxima ocasião, receba meus cumprimentos, com estima e respeito."