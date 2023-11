Grande ABC tem 312 vagas de emprego nesta semana

As cidades do Grande ABC têm 312 vagas de empregos disponíveis em centros públicos nesta semana. Santo André, com 122 colocações, é a primeira colocada. Mauá e Ribeirão Pires empatam com 81 cada, enquanto Diadema tem 28. Os demais municípios não informaram.

A construção civil é o destaque em Santo André, com 26 postos de pedreiro e dez de operador de escavadeira, além de vagas no comércio e indústria. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André, no térreo.

Em Ribeirão Pires, o comércio está em evidência, com 20 vagas para repositor de mercadorias e dez para consultora de vendas. Mas também há disponibilidade para outros segmentos.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está localizado nas dependências do Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

Das 81 vagas disponíveis em Mauá, 15 são para operadores de call center e 22 para fiscal de piso. Há também postos para auxiliar de linha de montagem, montador de andaime, professor de musculação e vendedor. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema tem 28 vagas para todos os níveis, incluindo oito exclusivas para pessoas com deficiência. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.