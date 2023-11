Empresários se unem em campanha solidária de Natal

Em clima natalino dessa reta final de ano, as associações ABC Solidário - Empresários contra a fome e Made 6, promovem o jantar show Sonhos de Natal. O evento, marcado para o dia 6 de dezembro, acontecerá no Espaço Win (Av. Dom Pedro II, 2055 - Santo André), em uma noite mágica que junta gastronomia e música para uma missão importante: arrecadação de donativos para comunidades do Grande ABC em situação de vulnerabilidade. O projeto promove o recebimento de alimentos, que serão revertidos em cestas básicas, além de brinquedos para crianças. “Este é um dos projetos mais aguardados por nós. É muito gratificante contribuir para que as famílias assistidas pelas instituições parceiras tenham um natal mais aquecido. Estamos muito felizes com os resultados desta campanha.” destaca Luiz Américo de Oliveira, diretor do Grupo Baby Beef Jardim, participante do evento.

Um dos destaques da noite será o show Hello Adele Tribute, uma criação inédita e executada com foco na apresentação de pop e soul da cantora britânica, Adele. Também haverá apresentação cover do icônico pianista, cantor e compositor, Elton John. Além dos shows, a noite contará com coral que traz repertório de músicas natalinas e o Papai Noel, para tornar a noite ainda mais mágica.

A campanha é aberta para que empresas participem com cotas de doação. A organização disponibiliza opções para os interessados. Na cota Gold, são oferecidos dois convites para o jantar show, em mesas na parte posterior do salão, com a contribuição de R$ 2.500. Já o pacote Premium, garante pelo valor de R$4.000, quatro convites para o jantar show em mesas na parte central do Espaço Win. E a cota Master, por R$ 8000, dá direito a seis convites em mesas na parte frontal do salão. Quem quiser, também pode adquirir o convite individual por R$ 390.

Informações sobre doações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4436-7869 ou pelo WhatsApp (11) 9-4081-6109.