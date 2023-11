Gesiel Duarte confirma pré-candidatura ao Paço

O ex-secretário de Gestão de Pessoas de Diadema Gesiel Duarte (Republicanos) confirmou sua pré-candidatura a prefeito na eleição de 2024. O prefeiturável afirma que o partido vê seu nome com “bons olhos” e que a decisão surgiu após longas conversas com o diretório da sigla na cidade.

Esta será a segunda vez que Gesiel irá às urnas para tentar conquistar a cadeira de chefe do Executivo. A primeira foi nas eleições de 2020, também pelo Republicanos. Na ocasião, o pré-candidato ficou com apenas 2,49% dos votos. Além de concorrer a prefeito, ele participou de outras duas corridas eleitorais para o cargo de vereador, em 2004 e 2008.

Além da participação nas urnas, Gesiel atuou como secretário de Gestão de Pessoas no primeiro mandato do ex-prefeito Lauro Michels (PV). “Sou pré-candidato à Prefeitura. Tive várias conversas com o diretório (do Republicanos) e fazemos reuniões periódicas com os outros pré-candidatos. É de praxe do partido lançar uma candidatura própria em cidades que possuem mais de 200 mil habitantes”, disse.

Hoje, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também filiado ao Republicanos, é considerado peça importante na corrida eleitoral. Contudo, Gesiel acredita que Diadema não esteja na lista inicial de prioridades do chefe do Estado. “O Tarcísio pensa em eleger o máximo possível de prefeitos, mas não vai vir construir (uma base) aqui em Diadema. Mesmo assim, tem outras pessoas buscando a parceria dele, e eu já tenho.”

Gesiel assegura que foi procurado por outras legendas para compor a chapa de candidatura ao Paço, mas enfatiza que o planejamento dele e da sigla é ter nome próprio na disputa ao Paço. “Dentro do partido meu nome é unanimidade.”

“A cidade tem muita demanda na saúde, gasta muito e não tem qualidade. É preciso reorganizar a parte financeira”, finalizou o pré-candidato.