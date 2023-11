Ana Carolina registra emenda superior ao Hospital Nardini

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em Santo André, protocolou emenda com valor superior aos deputados de Mauá para auxiliar no Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, o maior complexo hospitalar público do município.

O Diário analisou todas as emendas feitas pelos parlamentares ao Orçamento estadual para o ano que vem e constatou que Ana Carolina sugeriu aportar R$ 36 milhões para o Hospital Nardini em 2024. O deputado estadual e ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi (SD) sugeriu R$ 10 milhões ao equipamento. O parlamentar estadual Rômulo Fernandes (PT), por sua vez, apontou R$ 8 milhões – sem ser diretamente ao Nardini, e, sim, à saúde da cidade.

Durante todo o ano, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), encampou debate para que o governo do Estado voltasse a auxiliar o município com repasse mensal de custeio da estrutura. Até o ano passado, a cidade recebia R$ 1,5 milhão por mês para ajudar a manter o complexo hospitalar, que tem caráter regional, pois também atende pacientes de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Suzano. Neste ano, porém, a transferência foi suspensa para ser reavaliada.

Desde então, Atila Jacomussi, que é adversário político de Marcelo – perdeu sua tentativa de reeleição em 2020 para o petista – acusa o atual prefeito pela ausência no repasse.

Consultado pelo Diário a respeito de ter enviado valor menor de emenda do que Ana Carolina, Atila disse que ele tem articulado pessoalmente com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a retomada do repasse mensal de custeio para o Hospital Nardini. “Além dos R$ 10 milhões que eu protocolei como emenda modificativa ao Orçamento, recebi confirmação do governador Tarcísio de que haverá transferência de R$ 3 milhões ao mês. Então é preciso somar a emenda modificativa com a minha atuação de mandato.”

Ele criticou Marcelo a respeito do imbróglio do Hospital Nardini. “O atual prefeito não apresentou o plano de trabalho do Hospital Nardini e o governador precisou suspender (a verba).”

Já Rômulo Fernandes, eleito com apoio do governo Marcelo, argumentou que evitou carimbar a emenda modificativa porque sabe que a gestão, muitas vezes, precisa de recursos também para cobrir custeio de outros setores da saúde. Ele também assegurou que, na emenda impositiva – de R$ 10 milhões e que ainda será pautada na Assembleia Legislativa –, haverá mais envio à saúde mauaense.

“A emenda apresentada remaneja recursos para a saúde de Mauá, portanto os recursos podem ser utilizados para o custeio das atividades do Hospital Nardini. A utilização dos recursos cabe à administração municipal, inclusive quanto à sua destinação. Logo, a emenda apresentada poderá ter como utilização o custeio das atividades do Nardini. Vale ressaltar que essas emendas não se confundem com as chamadas emendas impositivas, que ainda serão apresentadas no mês de dezembro”, indicou.

Em seu perfil nas redes sociais, Ana Carolina disse que seu mandato também atua em prol da “saúde dos mauaenses”. “Esperamos que o governador Tarcísio aceite a nossa emenda ao orçamento e reforce o atendimento nesse equipamento de saúde importante para os moradores de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá”, pontuou a parlamentar, que recebeu a sugestão do envio da verba do vereador Leonardo Alves (PSDB).

