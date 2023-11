Comandante de alto nível do Hamas é morto

O Hamas anunciou a morte do responsável pelo norte de Gaza e membro do seu principal conselho militar, Ahmed al-Ghandour. Ele é o comandante de escalão mais alto conhecido por ter sido morto nos combates.

Al-Ghandour, que se acredita ter cerca de 56 anos, sobreviveu a pelo menos três atentados israelenses contra sua vida e esteve envolvido em um ataque transfronteiriço em 2006, no qual militantes palestinos capturaram um soldado israelense, de acordo com o Projeto Contra-Extremismo, grupo com sede em Washington.

O Hamas disse que ele foi morto junto com três outros integrantes importantes do grupo, incluindo Ayman Siam, que Israel diz estar encarregado da unidade de lançamento de foguetes do Hamas. Os militares israelenses mencionaram ambos os homens em uma declaração de 16 de Novembro, dizendo que tinham como alvo um complexo subterrâneo onde os líderes do Hamas estavam escondidos.

Eles também afirmam ter matado milhares de militantes do Hamas, sem fornecer provas, incluindo vários comandantes de patente média identificados pelo nome.