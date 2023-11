Mariana Rios desabafa sobre casa assaltada e dispara: -Cada cabeça, uma sentença

Mariana Rios abriu o jogo de como está o processo de recuperação após sua casa ter sido assaltada no fim do mês de outubro. E a apresentadora foi sincera e disse que não está se recuperando de nada, já que nada aconteceu com ela e sua família:

-Infelizmente são coisas que a partir do momento em que você está vivo, você está sujeito a passar. E nem todo mundo tem amor para oferecer. Nem todo mundo quer correr atrás e conquistar as coisas através do esforço, do trabalho, falou.

E completou:

-Tem gente que quer tirar aquilo que você conquistou com seu próprio esforço, mas paciência! Cada cabeça, uma sentença. O susto ele acontece porque realmente existe uma invasão, né? Mas não tem nada, tá tudo bem!

A cantora se apresentou na inauguração da Sabrina Sato Experience, uma exposição que mostra, por meio de painéis digitais, os 20 anos de carreira da apresentadora. Mariana, que não faz shows há muito tempo, contou que só se apresentou no evento por causa da amiga, mas a ideia dela é ficar sem se apresentar até março de 2024:

-Eu estou tirando esse tempo para mim, fazendo alguns trabalhos pontuais. Mas por ela a gente faz tudo, disse.