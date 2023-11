Paul Rudd revela detalhes de dieta para viver Homem-Formiga: - Minha recompensa era água com gás

Paul Rudd revelou em um podcast, chamado Off Menu, que fala principalmente sobre alimentação, que passou por uma dieta super restritiva para viver o Homem-Formiga. O personagem da Marvel, assim como os outros heróis, tem um físico invejável, mas segundo o artista, ele sofreu para conseguir ficar em forma.

O assunto começou quando perguntaram a Rudd qual era sua água favorita, com ou sem gás. O ator da Marvel contou que gosta tanto da bebida gaseificada que ela virou sua alegria durante a dieta para viver o herói:

- Quando eu estava treinando para o filme do Homem-Formiga, fiz uma dieta muito restritiva e minha recompensa era água com gás. Essa dieta era tão horrível. Eu ficava tipo: Tudo bem, posso tomar um pouco de água com gás agora, eu mereci.

Surpreendendo os fãs, que adoram falar sobre como Paul Rudd está sempre ótimo -e parece não envelhecer, o ator revelou que tem que se esforçar muito para ficar no padrão Marvel. Segundo ele, mesmo assim era o menos em forma dos heróis:

- Malhava mais do que qualquer um, comia melhor do que todos e ficava pior do que todos eles. Eu tinha que malhar o tempo todo, comer perfeitamente, só para ficar mais ou menos. Nem mesmo ótimo.