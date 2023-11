Angélica comenta sobre a estreia e produção de seu novo programa 50 & Tanto: - Foi um projeto que me fez refletir bastante

Momento de celebração! No dia 30 de novembro, a apresentadora Angélica completa seus 50 anos de idade. Para comemorar, a Globoplay e GNT se juntaram para produzir a série exclusiva Angélica: 50 & Tanto. Entre conversas, desabafos e muitas reflexões, o ícone da TV brasileira mergulhará em sua extensa história ao trocar experiências ao lado de diversas famosas.

Durante cinco finais de semana, a partir de domingo, dia 26 de novembro, o Fantástico exibirá uma versão reduzida de cada episódio do seriado. O programa pretende abordar diversos momentos marcantes da trajetória da estrela que nunca vieram a público, ao lado de convidadas como Sandy, Xuxa, Eliana, Maísa Silva, Anitta, Preta Gil, Marina Ruy Barbosa e muitas outras.

Na coletiva de imprensa, Angélica comentou sobre diversas reflexões que teve durantes as gravações. Nas palavras da artista, muitas coisas acabaram passando correndo durante sua carreira, devido ao tempo que elas precisavam acontecer. Agora, tendo a oportunidade de sentar e olhar para o seu passado, conta que pode finalmente comemorar e apreciar diversas conquistas.

- Todas [as convidadas] trouxeram histórias que se cruzaram com a minha. Foi um projeto que me fez refletir bastante com os 50 anos. Coisas que nem lembrava, que estavam no fundo da memória, vai vivendo e vai esquecendo, comentou a comunicadora.

Com criação e direção de conteúdo de Chico Felitti, criador do podcast A Mulher da Casa Abandonada, e direção artística de Isabel Nascimento Silva, diretora de programas como Superbonita e Bela Cozinha, o programa contará com cinco episódios exclusivos que pretendem quebrar diversas concepções que o público tem sobre a apresentadora. Ainda mais, visa construir um espaço onde mulheres, especialmente as de mais de 50 anos de idade, possam se sentir vistas e acolhidas.

Ao ser questionada sobre outras personalidades que gostaria de poder entrevistar, o ícone cita a cantora Rita Lee, que morreu em 8 de maio de 2023. Angélica conta que elas chegaram a tentar marcar um bate-papo em diversos momentos, mas, infelizmente, acabou nunca acontecendo. Ainda mais, entre diversas histórias surpreendentes, o jornalista Chico Felitti ressaltou algumas que o deixaram impressionados durante as entrevistas feitas com Angélica para a construção do seriado.

- Tinha um stalker que a seguia de moto! Eu ficava impressionado, porque eram historias incríveis. É uma série que faz chorar e em 30 segundos você está gargalhando. O programa tem uma baita responsa, contando a história de vida incrível da Angélica, revelou o jornalista.

Com uma carreira que se iniciou quando Angélica ainda era muita nova, é normal que existam muitas situações a serem desvendadas. O podcaster revelou que a estrela chegava a colocar peruca e sair antes das gravações do programa Caça Talento. Nas palavras de Chico, a comunicadora revela em um de seus episódios que chegava a ir virada para os sets após descobrir as vantagens de poder viver uma vida no anonimato.

Além disso, o jornalista ainda nos deu um mini spoiler de uma fala feita pela atriz Susana Vieira durante um dos episódios. Ele conta que a artista se sentiu admirada ao conversar com Angélica, dizendo que a apresentadora possui um olhar único e especial. A comunicadora ainda comentou posteriormente que, durante o episódio, ela e Susana até mesmo chegaram a ir para a capela de sua casa.

Com produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão, Angélica: 50 & Tanto é produzido pela Conspiração Filmes. Na opinião da diretora Isabel Nascimento, a série mostra a força da mulher por trás da apresentadora que o público conhece, contando que o seu trabalho foi construir um set íntimo para a apresentadora e suas convidadas.

- Ela estava na casa dela, com os cachorros em volta. O desafio foi condensar tantas histórias na edição. Afinal estamos celebrando os 50 anos dessa grande mulher. A série está muito potente e traz coisas que muita gente vai escutar pela primeira vez sobre a vida dela.

No final da coletiva, ao ser questionada sobre uma possível segunda temporada para o seriado, Angélica conta que acredita que a produção seja algo mais pontual então, por hora, descarta essa possibilidade. No entanto, diz que estaria super aberta a criação de novos programas, ainda mais se forem ao lado de dois criadores tão especiais como Chico Felliti e Isabel Nascimento.