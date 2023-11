José Loreto viaja com a filha e reflete sobre paternidade: Seja referência nas palavras e principalmente nas atitudes

Parece que foi ontem que Débora Nascimento e José Loreto anunciaram que vinha um bebê por aí! O tempo passou, Bella nasceu e encanta cada vez mais.

Bem babão, o ator constantemente posta cliques com a pequena, que nasceu no dia 14 de abril de 2019.

Certa vez, ao mostrar uma viagem que fez com a pequena, ele mostrou uma foto dos dois no avião e escreveu na legenda do post feito nas redes sociais:

Minha filha me vê constantemente lendo, praticando esportes, me divertindo, me dedicando, agradecendo e ajudando as pessoas! Seja referência nas palavras e principalmente nas atitudes! Reflexão de hoje, vai que serve de dica! Bom dia e um bom domingão!.

Isso porque os dois aparecem com livros nas mãos durante a viagem. Uma fofura, né?