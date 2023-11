Bruce Willis faz rara aparição em foto de reunião com a família e Demi Moore; veja

Emma Heming, mulher de Bruce Willis, compartilhou fotos de uma reunião familiar em que o ator aparece rodeado das cinco filhas e dois genros. No registro, a ex do artista, Demi Moore, também está na reunião.

Os familiares de Bruce se reuniram em comemoração ao feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Desde quando foi diganosticado com demência frontotemporal (FTD), no início de 2022, o ator faz raras aparições nas redes sociais de familiares.

"Estou grata e agradecida por conhecer este tipo de amor. Desejo a todos vocês um Feliz Dia de Ação de Graças", escreveu Emma na legenda.

Willis está afastado de sua carreira no cinema devido ao diagnóstico, que afeta a habilidade de comunicação do ator.