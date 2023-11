Yasmin Brunet revela que mulher estava se passando por sua assessora para aplicar golpes

Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores ao contar que uma mulher estava aplicando golpes em pessoas enquanto alegava ser sua assessora. Após tomar conhecimento da situação, a modelo decidiu alertar seus seguidores.

Em vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, a artista começou dizendo:

- Vim aqui falar para vocês, rapidinho, sobre uma coisa bizarra que aconteceu esses dias comigo. Uma mulher, acho que se chama Lady Di, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, mas ela está fingindo que é minha assessora, fechou uns trabalhos para mim e deu um golpe em um cara do Sul. Ele foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência e tudo mais.

Em seguida, Yasmin mostrou uma imagem do boletim de ocorrência e continuou a relatar a situação.

- Ela tirou dele um carro, um carro tipo sinistro, e quase meio milhão [de reais]. Ela me vendeu para algum trabalho, alguma presença no Sul, e como pagamento tinha um valor e esse carro. Vocês têm noção disso? E o cara ainda deixou a mulher se hospedar na casa dele! Muito bizarro e perigoso!

Por fim, a modelo ainda revelou que a mulher usava um número falso para enganar as pessoas.

- Tem um WhastApp meu circulando por aí que fala com as pessoas para fechar trabalho com minha foto. Gente, é muita loucura junta!