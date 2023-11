Alexandre Correa nega querer acelerar separação de bens com Ana Hickmann: - Quero agilizar é o direito de ver meu filho

Na noite do último sábado, dia 25, Alexandre Correa usou as redes sociais para esclarecer os boatos de que estaria buscando agilizar a separação de bens de Ana Hickmann. Acusado de ter agredido a apresentadora, o empresário disse que sua prioridade no momento é conseguir ver o filho, Alezinho, de nove anos de idade.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, ele começou dizendo:

- Acabei de ver que escreveram que eu quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu estou querendo é agilizar é a partilha de bens, o que eu quero agilizar é o direito de ver meu filho. Quase 14 dias que eu não vejo o menino, estou com muita saudade. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar.

Em seguida, Alexandre completou:

- Outra coisa que eu quero agilizar, aonde meu braço alcançar, é o bem-estar psicológico e a segurança dele. Posto isso, agilizar, sim, a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando e aí falar em partilha de bens. Ela não é a minha prioridade, tá bom?

No dia 11 de novembro, deste ano, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência denunciando o marido por violência doméstica. Em meio à polêmica, o empresário chegou a desmentir que estaria ameaçando a apresentadora.