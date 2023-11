Projeto “Em Toda a Cidade” chega ao Jardim Stella neste domingo

Neste domingo (26) será realizada a última edição do ano do projeto “Em Toda a Cidade”, desta vez no Jardim Stella, em Santo André. O evento gratuito será realizado no campo do Esporte Clube Jardim Stella, das 12h às 20h, com diversas atrações musicais e culturais.

O espaço fica na Rua Pereira Coutinho, 281. A estrutura do evento também contará com tendas gastronômicas, beer trucks e atividades de lazer para as crianças.

Entre as atrações, às 12h, o DJ Duda abre a programação. Já às 14h30 é a vez da cantora Lu Domingues subir ao palco. Às 16h o público irá conferir a apresentação dos Aliados da Sul e, às 17h30, Lakersepá se apresenta com a participação especial do grupo de rap Realidade Cruel. Finalizando o evento, o grupo Um Toque a Mais interpreta seus grandes sucessos.

Serviço:

Projeto “Em Toda a Cidade” | Jardim Stella

Data: 26/11/23 (domingo)

Local: Campo do Esporte Clube Jardim Stella

Endereço: Rua Pereira Coutinho, 281

Programação:

12h - DJ Duda

14h30 - Lu Domingues

16h - Aliados da Sul

17h30 - Lakers (Lakersepá convida Realidade Cruel)

19h - Um Toque a Mais