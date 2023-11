um menino show de bola!

Enrico Almeida Moreira, 5 anos, chama a atenção por suas habilidades com a bola nos pés e por seu amor pelo futebol. Apesar da pouca idade, o garoto de Santo André é o mais novo contratado do time de futsal do Flamengo.

Filho de Gustavo Moreira, 30, e Daniela Almeida, 27, Enrico começou sua vida no futsal pela Escolinha América Society. Desde então, sua evolução no esporte cada vez mais atraía olhares e chamava a atenção de seus pais. “Percebemos que ele estava muito à frente dos outros meninos de sua idade. Vimos que ele gosta muito de treinar, se divertia com a bola. Ele troca qualquer brinquedo ou videogame por uma bola, então começamos a investir e incentivar essa paixão”, comenta o pai.

O atleta mirim também jogou campeonatos pelo time do Santo André, mas foi ao treinar com o professor Guilherme Santos do RSFC, em São Caetano, que Enrico foi notado por um scout (olheiro), que fez o convite para jogar no Flamengo.

Enrico estreou no time carioca em 25 de outubro em partidas válidas pelos campeonatos Rio Futsal Sub-6 e Rio Futsal Sub-5. E ele já deixou a sua marca, com três gols.

O pequeno alternará seus treinos entre o RSFC e o Flamengo, com viagens o Rio de Janeiro a cada 40 dias e cumprindo agenda, conforme o calendário de jogos do time carioca.

Enrico tem como principais ídolos Neymar, Vini Jr, Casemiro e Thiago Silva, joga como pivô e sonha em um dia vestir a camisa mais famosa do clube carioca. “Quero ser camisa 10 na ‘seleção’ do Flamengo”, afirma o pequeno. Camisa essa que hoje tem um dono também conhecido nos campos do Grande ABC, Gabriel Barbosa, o Gabigol.

INÍCIO NO GRANDE ABC

Gabriel Barbosa Almeida, 27 anos, hoje conhecido como Gabigol, nasceu em São Bernardo, e jogou a edição de 2003 da Copa Diarinho – competição que era organizada pelo Diário – pelo time Meninos da Vila. O atleta, contratado pelo Santos aos 9 anos, passou pela Internazionale de Milão (Itália) e Benfica (Portugal) e foi campeão olímpico pelo Brasil, nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro.

Desde 2019, Gabigol, atua pelo Flamengo, conquistando títulos desde sua chegada ao clube, como o Brasileirão e a Libertadores. Atualmente, o atleta veste a camisa 10 do Rubro-Negro.