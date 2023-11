Paulistão Feminino será decidido hoje, na Neo Química Arena

A final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino será decidido hoje, na Neo Química Arena, às 10h30. O Tricolor tem a vantagem do empate por ter vencido a partida de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro. Neste duelo, o São Paulo começou perdendoe buscou forças para conseguir a virada, com gols de Aline Milene e Ariel. As Soberanas, como são chamadas as são-paulinas, podem conquistar o Paulistão após 24 anos. Já o Corinthians, que este ano conquistou dois títulos (Brasileirão e Libertadores) quer encerrar a temporada com a triplice coroas.

Para buscar esse feito, o Timão terá como trunfo a força da torcida em Itaquera, a exemplo do que aconteceu nas semifinais. Após empate no jogo de contra o Palmeiras, a Brabas aplicaram uma sonora goleada de 8 a 0 na volta, com público de quase 25 mil torcedores. Reverter as vantagem das são paulinas não será tarefa fácil para o Corinthians, do técnico interino Rodrigo Iglessias, que ficou no lugar de Athur Elias, atual técnico da Seleção Feminina do Brasil. As soberanas vêm de dois jogos de muita superação. Contra o Santos, na semifinal, reverteram uma desvantagem e venceram nos pênaltis, assim como no primeiro jogo dessa decisão, que começaram perdendo e viraram o placar. Neste sábado, a meio-campo tricolor Aline Milene foi convocada para a Seleção Brasileira feminina no lugar da lesionada Ana Vitória.

RETROSPECTO

A primeira partida entre as equipes ocorreu no dia 2 de novembro de 2019. De lá para cá, os times se enfretaram mais 11 vezes, totalizando 12 jogos disputados no futebol feminino.

O Corinthians leva vantagem no confronto. São sete vitórias alvinegras, contra quatro do São Paulo e apenas um empate.