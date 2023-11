Diadema inicia manutenção asfáltica em mais 136 ruas

Já colocando em prática uma das ações do PDD (Plano Desenvolve Diadema), lançado recentemente pelo prefeito José de Filippi Júnior, a Secretaria de Obras iniciou na última quarta-feira (22\11), no bairro Conceição, a manutenção asfáltica de ruas do município.

O recapeamento começou pelas vias Almirante Cockrane e Almirante Tamandaré e faz parte de um pacote de revitalização do viário urbano, no valor de R$ 14.451.489,62. A melhoria envolve 136 ruas de Diadema, localizadas nas cinco regiões: norte, sul, leste, oeste e centro-oeste.

No bairro Conceição o recape será aplicado, inicialmente em 18 ruas, com previsão de término na segunda quinzena de dezembro. Depois, as equipes de trabalho seguem para o bairro vizinho Serraria, onde outras sete vias também serão recapeadas. Concluída essa etapa, a reforma asfáltica prossegue em ruas da região norte.

“A revitalização das vias, a maioria delas sem manutenção há anos, faz parte de um trabalho de recuperação do viário, que começou em 2021, quando fizemos a manutenção de algumas vias e retomamos as obras de modernização da avenida Casa Grande que estavam paradas. Entre 2022 e junho de 2023 trocamos a capa asfáltica de outras 54 vias e agora iniciamos esse novo lote”, afirma o secretário de Obras, Luiz Carlos Theophilo.

A recuperação das ruas traz benefícios importantes para o viário urbano e também para a população. Com os pisos novos e a sinalização em dia, aumenta a segurança para pedestres e para motoristas. “O trânsito fica melhor, as pessoas atravessam as avenidas de forma segura e o transporte público ganha rapidez e eficiência”, declara o secretário de Obras.

Mais melhorias

O prazo para a conclusão da reforma asfáltica das 136 ruas é até maio de 2025. A empresa contratada para executar a obra foi a Eteng Engenharia e Serviços Ltda, vencedora da concorrência pública realizada pelo município. A manutenção envolve avenidas principais, passagens, travessas e ruas secundárias, sendo que em uma pequena parte ela será realizada em trechos e mais de 81% em toda a via.

Quando finalizado o trabalho, o total de recapes aplicados nas vias será de 175.895 mil metros quadrados de asfalto.

Mas as melhorias não param por aí. A Prefeitura já realiza novos contatos visando a captação de recursos, via emendas parlamentares, para que outras 55 ruas da cidade também recebam o benefício.