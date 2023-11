Com auxílio da Muralha Eletrônica de Santo André, PM recupera carro roubado

O sistema de videomonitoramento de Santo André auxiliou a Polícia Militar a recuperar um carro que havia sido roubado na manhã deste sábado (25) em São Bernardo. As câmeras da Muralha Eletrônica de Segurança detectaram a entrada em território andreense de um Renault Sandero vermelho com queixa de roubo e, por meio das imagens, o COI (Centro de Operações Integradas) direcionou viaturas da PM que abordaram o indivíduo. Após tentativa de fuga e troca de tiros, o criminoso foi baleado e levado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), onde passou por uma cirurgia de emergência no intestino e segue internado com quadro estável.

Assim que o carro passou pela Muralha Eletrônica, um alerta foi emitido ao COI e os agentes passaram a seguir o veículo por meio das câmeras instaladas pela cidade. A primeira abordagem da PM ocorreu no fim da Avenida Príncipe de Gales, no cruzamento com a Rua José Lins do Rego, mas o criminoso não se rendeu e empreendeu fuga. As viaturas então iniciaram perseguição até que o carro entrou na contramão no cruzamento da Rua das Figueiras com a Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, nas proximidades do Paço Municipal. O indivíduo ainda tentou fugir, mas após troca de tiros acabou baleado.

“Por mais que a segurança pública seja uma responsabilidade do Governo do Estado, Santo André tem feito sua parte, investindo em tecnologia e equipamentos para ajudar a Polícia Militar a proteger a nossa população. A Muralha Eletrônica é um exemplo disso, pois identifica rapidamente um veículo roubado e comunica de imediato o COI. Como as forças de segurança estão integradas na central, a ação é muito rápida e gera resultados positivos como o deste sábado”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A Muralha Eletrônica começou a ser implementada em setembro de 2022, com a instalação de 25 câmeras posicionadas estrategicamente nos limites com os municípios, lendo as placas dos veículos que entram ou saem de Santo André. O sistema permite a identificação por meio de um banco de dados que pode ser consultado e compartilhado com outras ferramentas como o Detecta, em parceria com o Governo de São Paulo, e o Córtex, do Governo Federal.

Por meio do compartilhamento de dados é possível identificar, por exemplo, veículos que entram ou saem na cidade que sejam produto de roubo ou furto, caminhões que façam descarte irregular na cidade, vans, motos e ônibus. As informações obtidas pela Muralha Eletrônica são disponibilizadas às equipes de trânsito e de segurança no COI da cidade, sendo mais um reforço no combate à criminalidade.