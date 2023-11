Zonas eleitorais passam por redistribuição de colégios

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) reorganizará parte das zonas eleitorais de 13 municípios do Estado. No Grande ABC, São Bernardo será a única cidade que terá alterações para o eleitorado – ao todo, serão 45 locais redistribuídos no território. Segundo a Corte, as mudanças ocorrem a partir do próximo dia 1º e serão colocadas de forma automática no aplicativo oficial do e-Título.

Vale ressaltar que o endereço de votação de cada eleitor não será alterado. Logo, todos os cidadãos vão continuarão a votar no mesmo colégio das eleições passadas.

Segundo o TRE-SP, as zonas eleitorais exercem a manutenção de dados dos eleitores, assim como executa a preparação do local incorporado para a votação. Na esfera judicial, processa e julga o eleitorado integrado, em conjunto com as competências da Justiça Eleitoral. Sendo assim, caso o morador tenha algum tipo de problema com o título de eleitor, por exemplo, ele será atendido pela zona eleitoral à qual está vinculado.

Portanto, a reorganização significa apenas que alguns colégios serão supervisionados e administrados por outros cartórios eleitorais. Conforme o TRE-SP, a decisão tem como objetivo “corrigir as distorções entre os quantitativos de eleitores e locais de votação nessas unidades”.

“Com a redistribuição das pessoas entre as zonas eleitorais, ocorre a redução da sobrecarga imposta a um cartório em detrimento do outro, com observância da isonomia, racionalidade e proporcionalidade, sem custo direto para a Justiça Eleitoral, por se tratar somente de recomposição de zonas eleitorais já existentes, pertencentes a um mesmo município”, explicou nota do TRE-SP.

Em São Bernardo, a reformulação abrange as seis zonas eleitorais existentes, com 45 escolas redistribuídas. Com a mudança, em média, cada divisão representará 28 locais de votação. Um exemplo dessa redução de sobrecarga é o Cartório Eleitoral 409, localizado no Centro, que possui 38 colégios cadastrados e passará a ter 27.

“Para se ter ideia, a maior zona eleitoral do município (174ª) conta com 144.951 eleitores e a menor (283ª), com 75.668. Após a redistribuição, essas zonas passarão a contar com 107.210 e 103.155, respectivamente”, complementou o TRE-SP. De acordo com a entidade, a cidade tem 622.739 eleitores espalhados pelo território.