Fluminense ganha com golaços e em ritmo de treino para o Mundial e rebaixa o Coritiba

O possível último jogo dos titulares do Fluminense diante de sua torcida no ano veio com boa vitória no Maracanã. Em ritmo de treino para o Mundial de Clubes, em dezembro, a equipe fez 2 a 1 com lindos gols de Cano e John Kennedy e rebaixou o Coritiba no Brasileirão. Jesé anotou o de honra dos visitantes.

Agora, os comandados de Fernando Diniz visitam Santos e Palmeiras antes da última partida no Maracanã, dia 6 de dezembro, contra o Grêmio, jogo no qual a escalação deve ser totalmente reserva. Mesmo nas visitas aos paulistas já é possível que o Fluminense seja diferente.

Neste sábado, após um primeiro tempo abaixo, apesar da vantagem no placar com gol de Cano no fim, a segunda etapa do Fluminense foi digna de campeão da Libertadores. A equipe jogou bola, fez mais um belo gol e poderia até sair de campo com um placar mais elástico diante de um bravo oponente.

Cumprindo apenas tabela no Brasileirão, o Fluminense entrou em campo no Maracanã para um de seus menores públicos no estádio - menos de 20 mil presentes. A chuva fina e a pouca importância do jogo em horário ruim contribuíram para o estádio estar vazio. Na beira do túnel, o lateral-direito Samuel Xavier, com problema no joelho, demonstrava apoio aos companheiros, com sorriso no rosto.

A partida valia como um treino de luxo para o Fluminense, de olho no m Mundial de Clubes em dezembro, onde buscará o inédito título após conquista da Libertadores. Não por acaso, o técnico Fernando Diniz escalou seus principais jogadores.

Já o Coritiba entrou em campo ciente que precisava vencer para adiar a queda a Série B em 2024. Após empate do Vasco, a pressão ficou ainda maior, pois só alcançaria o Bahia, mesmo assim, ganhando todos os jogos. Na verdade, após campanha decepcionante neste retorno à elite, a ordem era honrar a camisa.

E o clube visitante até fez um bom primeiro tempo. Após levar susto em finalização de Cano, livre na área, nos primeiros minutos, o Coritiba tomou conta do jogo e acumulou chances desperdiçadas. Victor Luís cobrou falta raspando e Sebastian Gómez parou em milagre de Fábio e depois também batendo muito perto. Aos 26 minutos, a torcida carioca ainda lamentou a perda do zagueiro Felipe Melo por lesão.

Como vem sendo praxe, o Coritiba não fez e acabou castigado já no fim. Aos 45 minutos, Victor Luís bobeou e perdeu a bola, Arias deu um toque leve e o artilheiro Cano mandou no ângulo, para alívio de Fernando Diniz, que berrava pedindo mais concentração e seriedade.

A volta do intervalo foi com o Fluminense mais aceso, para alívio de Diniz, que deve ter cobrado bastante o grupo. Cano teve duas chances de ampliar e Arias carimbou o travessão e exigiu boa defesa de Luan Polli com apenas 15 minutos de bola rolando. Atrás também já não apareciam os sustos.

A pressão se transformou em vantagem aos 17. E com nova pintura. Arias tocou, Cano fez o corta luz e John Kennedy mandou no ângulo da entrada da área após cortar o marcador. Celebrou homenageando o ídolo Fred, assaltado nesta semana no Rio.

Mesmo sendo rebaixado com a desvantagem, o Coritiba ainda teve chance do gol de ao carimbar o travessão, aos 31 minutos, com Bruno Gomes. Sozinho na área, o meio-campista exagerou na força. O gol de honra veio aos 44, com Jesé batendo forte e contando com desvio em Lelê, mas a festa foi tricolor.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CORITIBA

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Isaac) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (Lelê), Lima (Ganso) e Arias; John Kennedy (Giovanni Manson) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORITIBA - Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Thalisson e Victor Luís; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes, Sebastian Gómez (Matheus Bianchi) e Kaio César (Hayner); Garcez (Jesé) e Diogo Oliveira (Gabriel Silva). Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS - Cano, aos 45 minutos do primeiro tempo; John Kennedy, aos 17, e Jesé, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Melo e Lima (Fluminense) e Diogo Oliveira e Sebastian Gómez (Coritiba).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 766.931,00.

PÚBLICO - 19.919 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio.