Charge 26 de novembro de 2023

Nas indústrias do Grande ABC, 82,2% das mulheres possuem nível superior. Isso significa que oito a cada dez têm diploma universitário, sendo que 38,4% são pós-graduadas e 34,1% têm especialização. A formação, entretanto, não é garantia de que vão ocupar posições de comando. Apenas 3,8% atuam em nível estratégico, em cargos de presidência, diretoria ou gerência-geral. Os dados fazem parte da pesquisa Mulheres na Indústria, idealizado e conduzida pela Verbo Mulher, com a participação da unidade de São Bernardo do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).