Palavra do leitor

Desafio de Redação

“Desafio de Redação irá certificar 50 melhores em diversas categorias’ (Setecidades, dia 26). Com o coração cheio de alegria e satisfação, gostaria de parabenizar a todos os organizadores do concurso literário, especialmente o Diário e a Prefeitura de Santo André, pela quantidade de pessoas mobilizadas na edição do Desafio de Redação deste ano. Foram quase 100 mil textos! Conseguir essa marca na época em que a maioria dos estudantes prefere se entreter com as dancinhas de Tik Tok é a comprovação do sucesso.

Teresa de Fátima Vicks

Santo André

Políticos e eleitores

É provável que poucos de nós nos preocupemos em avaliar por que, há tantos anos, o nosso País enfrenta os mesmos problemas e não consiga deles se livrar. Padecemos historicamente de males como alto nível de corrupção, ineficiência do Estado em todas as áreas onde deve atuar – saúde, educação, segurança, habitação, transporte público, Justiça com imparcialidade etc. –, crescimento aquém das nossas necessidades, desemprego e desigualdade social. Se somos um País democrático – somos? –, se temos a possibilidade de eleger e renovar nossa representação – temos? –, se está em nossas mãos excluírmos da vida pública aqueles que não nos representam como deviam – está? –, qual então a razão para que este triste quadro, com o qual nenhum de nós está satisfeito, permaneça já há tantos anos? Buscando encontrar alguma resposta a essa situação, alguns pontos me parecem cruciais para explicar boa parte das nossas carências e do nosso desgoverno. Mais de 20% dos legisladores de todos os níveis, com raríssimas exceções, estão com mais de 20 anos de mandato. Vários deles revezam sua permanência nos cargos na condição de legisladores. A maioria tem filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, esposas, primos e outros parentes como suplentes e/ou empregados nos seus gabinetes. A próxima eleição para prefeito e vereadores está às nossas portas. A decisão, mais uma vez, está em nossas mãos. Com o voto, vamos assumir nossa responsabilidade com o Brasil, mudar essa triste história, começando a execrar das nossas vidas estes homens sem caráter e indignos da nossa confiança, afim de expurgar escândalos de malversação de verbas públicas na magnitude contra o erário do município de São Bernardo, cometido por agente público, conforme foi denunciado pelo Ministério Público Federal ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e publicado neste prestigioso Diário, edição do dia 21 de novembro de 2023, e nas redes sociais. Parabéns, procuradora Paula Bayer Fernandes pelo seu espírito de brasilidade!

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Paço municipal

Há aproximadamente dois anos apreciava a instalação de uma “árvore” metálica de Natal no Paço Municipal de Santo André quando o caminhão-grua que erguia as peças componentes da “árvore” retrocedeu, colidindo com um poste de iluminação da citada praça, derrubando-o. O tempo passou e nunca o poste foi reposto, mesmo sendo o Paço Municipal área tombada e, portanto, a falta do poste com as luminárias deixa o projeto original incompleto. Agora que estão refazendo uma “árvore” semelhante àquela, não seria hora de o prefeito exigir a reposição do poste? A base do poste ainda está lá aguardando solução!

Felix Saverio Majorana

Santo André