'Altas Horas' de hoje tem convidados como Fábio Assunção e padre Fábio de Melo

O Altas Horas deste sábado, 25, traz como convidados os atores Ailton Graça e Fábio Assunção, o cantor Michel Teló, sua mulher, a atriz Thais Fersoza, o padre Fábio de Melo e a banda Filhos da Bahia.

Michel canta a abertura da atual novela das 7, Fuzuê. Ailton Graça está em cartaz com Mussum, o Filmis, e Fábio Assunção vive o personagem Ciro na série Fim, do Globoplay. Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman.

O Altas Horas de hoje vai ao ar após Terra e Paixão, na Globo.