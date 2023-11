Em show, Taylor Swift explica por que escolheu São Paulo para encerrar o ano de sua turnê

Taylor Swift fez seu segundo show da turnê The Eras Tour na cidade de São Paulo, no Allianz Parque, na noite deste sábado, 25. No início da apresentação, ela agradeceu ao público e disse que escolheu a cidade para a última apresentação do ano por conta de seus fãs "generosos".

"Toquei aqui na sexta à noite, e contei à plateia que havia sido o maior público da história desse estádio. Agora, conto a vocês que quebramos novamente o recorde", afirmou, em referência ao público de mais de 50 mil pessoas. A cantora também pediu palmas para Sabrina Carpenter, artista que fez a abertura de seus shows.

Em seguida, comentou: "Essa é a nossa última cidade da Eras Tour em 2023. Nós fomos muito cuidadosos ao escolher a última cidade do ano, e decidimos encontrar os fãs mais generosos do mundo". Taylor ainda destacou que a forma como foi recebida foi na primeira vez em que esteve em São Paulo foi "muito além do que poderia esperar".

The Eras Tour - Taylor Swift

A The Eras Tour passa por uma pausa após o show de domingo, 26, em São Paulo, e será retomada somente em 7 de fevereiro de 2024, com shows em Tóquio, no Japão.

Taylor Swift ainda se apresentará em Austrália, Singapura, França, Suécia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália, Alemanha, Polônia, Áustria e Canadá, onde constam as últimas apresentações previstas, em dezembro do ano que vem.