Santos treina no CT do Fluminense e Marcelo Fernandes tem dúvida sobre substituto de Rincón

Ainda sob ameaça de rebaixamento no Brasileirão, o Santos antecipou sua viagem para enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Engenhão, e fez o último treino de preparação no CT do Fluminense, com dúvida no meio-campo com a contusão de Tomás Rincón.

Com a lesão muscular do volante na coxa direita, ocorrida na Data Fifa quando serviu a Venezuela, o técnico Marcelo Fernandes não confirmou quem será o substituto. O uruguaio Rodrigo Fernández e Camacho são opções para o técnico montar a equipe.

O Santos necessita pontuar para evitar aproximação da zona de risco e apostará em seu bom desempenho recente fora de casa. Nos últimos seis jogos como visitante, o Santos soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, um aproveitamento de 76,4%.

Com 42 pontos e na 14ª colocação, o Santos tem um ponto a mais do que o Cruzeiro, primeiro time na zona do descenso e que só entra em campo na segunda-feira, diante do Goiás.

"Sabemos que ganhando um jogo isso (se livrar da possibilidade de rebaixamento) fica mais próximo", afirmou o meia-atacante Soteldo, que também estava com a seleção venezuelana e é uma das apostas do Santos para o alívio na tabela.