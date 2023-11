Silvio Almeida vai levar a Lula despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou na manhã deste sábado (25) de audiência pública realizada na sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, em São Bernardo, e afirmou que irá levar a situação de despejo da entidade ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ONG (Organização Não Governamental) atende há mais de 30 anos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Em julho deste ano, a Justiça acatou o pedido da Prefeitura de São Bernardo para despejar a entidade do imóvel, localizado na Rua Jurubatuba, no centro, que foi cedido pela administração à ONG em 1989. “Me comprometo pessoalmente a levar essa questão do projeto Meninos e Meninas de Rua ao conhecimento do presidente Lula, e também às ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes (Cultura). Também irei acionar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça)”, disse.

“Vamos ver o que podemos fazer para ajudar esse projeto que tem importância não apenas a cidade de São Bernardo, mas também para o Brasil. Nós temos o dever de lutar por espaços que de direitos humanos, e que são importantes para nossa cultura”, complementou.

Além da situação de despejo da ONG, o ministro ouviu demandas de movimentos sociais que atuam em diversas áreas do município, como educação, cultura, social, entre outros. Alguns dos casos apresentados integram a denúncia de racismo institucional protocolada contra a Prefeitura de São Bernardo no MP (Ministério Público) e no Fórum Permanente sobre Afrodescendentes da ONU (Organização das Nações Unidas), por conta do desmonte de programas que atendem à população negra na cidade.

Um dos casos foi a situação da população em situação de rua do município. O coordenador regional do movimento, Thiago Quintanilha, denunciou ao ministro espaços públicos da cidade que ainda possuem arquitetura hostil e afastam as pessoas que vivem na ruas, contrariando decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal), que proibiu Estados e municípios de realizarem obras que excluam a população em situação de rua, que recolham de forma forçada pertences pessoais e que removam compulsoriamente as pessoas.

“A cidade de São Bernardo tem uma série de problemas que caracterizam violações de direitos humanos pelos relatos que ouvi e pelas coisas que vocês me apresentaram”, disse o ministro Silvio Almeida.

Após a audiência pública, o ministro seguiu para outros três endereços do município, sendo a primeira parada no Jardim Silvina, onde visitou o terreiro Ilê Asé Oju Odé de candomblé, que foi demolido em 2013 pela Prefeitura por conta de um projeto de urbanização. Depois, o gestor foi até o Núcleo dos Cafezais, que tem famílias notificadas para desapropriação das residências. A última parada ocorreu no Sindsep (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo), por conta da criação da Comissão de Combate ao Racismo e Igualdade Racial.

ESTADO DE ALERTA

O coordenador geral do Projeto Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio Silva, mais conhecido como Markinhos, contou que no dia 17 deste mês, a gestão de Orlando Morando (PSDB) solicitou à Justiça a posse do terreno. Com isso, a entidade está em estado de alerta de ocupação. “No mês da consciência negra, o prefeito solicita uma data para a saída do projeto. Não vamos sair de maneira tranquila, é a história e cultura do município, é um quilombo urbano”, desabafou o coordenador.