Milan encerra jejum diante da Fiorentina e Camarda é mais jovem a atuar no Italiano com 15 anos

O Milan derrotou a Fiorentina por 1 a 0 neste sábado, no San Siro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Foi o primeiro triunfo no torneio desde 7 de outubro, quando bateu o Genoa por 1 a 0, pela oitava rodada. Desde então acumulou duas derrotas e dois empates.

A vitória também foi marcada pelo jovem Francesco Camarda. Aos 15 anos, oito meses e cinco dias, Camarda entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar de Luka Jovic, e se tornou o mais jovem da história a atuar na Série A do Italiano.

Antes mesmo do início do jogo, Camarda teve seu nome cantado pela torcida do Milan. Nas categorias de base, ele anotou mais de 500 gols.

O gol da vitória aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. O lateral francês Theo Hernandez sofreu pênalti. Com os desfalques dos atacantes Rafael Leão e Giroud, o lateral cobrou e marcou.

O Milan chegou aos 26 pontos e está atrás somente de Internazionale (31) e Juventus (29), que fazem neste domingo um confronto direto pela liderança do Italiano.

O Milan volta a jogar na terça-feira pela Liga dos Campeões. O time está em terceiro no Grupo F e recebe o líder Borussia Dortmund. Pela Liga Conferência, a Fiorentina enfrenta o belga Genk na quinta. A equipe de Florença lidera o Grupo F e tenta manter a invencibilidade na competição: tem duas vitórias e dois empates.